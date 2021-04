KB캐피탈, 소상공인 지원을 위한 'KB차차차 플리마켓' 개최

다음 달부터 7월 말까지 진행

[아시아경제 기하영 기자]KB캐피탈은 5월 가정의 달을 맞아 소상공인 판매 활성화를 위한 'KB차차차 플리마켓' 행사를 개최한다고 30일 밝혔다.

이번 행사는 코로나19 시기 대형 복합쇼핑몰과 아울렛 내 입점한 소상공인(셀러) 판매 활성화를 위해 마련됐다. 행사장 내 KB캐피탈 홍보부스에서 KB차차차 애플리케이션(앱)을 다운로드 받고, 내 차고 서비스에 내 차량을 등록을 하면 현장에서 직접 사용 가능한 지원금(쿠폰)을 지급한다.

중고차 거래 플랫폼 'KB차차차'의 개인화된 서비스인 '내 차고' 서비스는 본인의 차량 정보(차량번호 등)를 등록하면 시세 조회 시기에 따라 내 차의 시세 변화 확인이 가능하다. 또 자동차정기검사일, 주행거리별 차량점검사항 뿐만 아니라 무료로 내차 사고이력 조회가 가능하다.

KB차차차 플리마켓 행사는 다음 달 1일부터 7월 말까지 3개월에 걸쳐 매주 주말 진행될 예정이다. 다음 달 1일 파라다이스 시티 호텔 1층 플라자 행사를 시작으로 6월부터는 수도권 아울렛, 복합쇼핑몰 등에서 행사가 진행된다.

