송파쌤 인물도서와 함께 하는 ‘청소년 워크숍’ 개최

백소라 국립항공박물관 자문위원, 진로 특강

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 시험기간을 맞아 진로에 대한 고민이 많은 청소년들을 위해 5월1일에 잠실청소년센터에서 ‘송파쌤 인물도서와 함께하는 청소년워크숍’을 개최한다.

송파쌤 인물도서관은 '사람이 책이다'라는 개념으로 송파의 전문가, 마을인재, 기업들이 송파쌤 대표 인재풀인 ‘인물도서’로 참여하여 자라나는 청소년들이 올바르게 성장할 수 있도록 돕는 멘토링 플랫폼이다.

이번 워크숍은 잠실청소년센터 소속 청소년 100여명이 온·오프라인(온라인 60명, 오프라인 40명)으로 참여하는 가운데 백소라(現 국립항공박물관 자문위원, 한국미래물류연구소 대표이사) 교수가 미래항공산업과 더불어 청소년들의 올바른 진로설정을 위해 특강을 진행할 예정이다.

특강 이후에는 방역지침을 철저히 준수한 가운데 팀빌딩활동, 예능따라잡기(놀라운토요일, 런닝맨, 신서유기 등) 프로그램을 전개할 예정이다.

특히 이번 청소년워크숍을 위해 ‘종이를 통해 친환경 가구를 제작하는 청년기업 페이퍼팝(PAPER POP)’에서 청소년들의 미래를 함께 응원하기 위해 친환경 의자를 후원했다.

한편 참여 청소년들은 이번 '송파쌤 인물도서와 함께하는 청소년워크숍'을 통해 코로나19와 학업 및 진로에 대한 걱정을 버리고 즐길 수 있는 하루가 될 것이라고 기대감을 드러내었다.

그 밖에 잠실청소년센터의 다양하고 유익한 프로그램은 홈페이지에서 확인 및 신청이 가능하다.

