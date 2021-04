하나카드 "아시아나 항공 결제 시 1만5천 하나머니 적립"

하나카드, ‘지금 아시아나항공 타고 하늘 날자’ 이벤트 진행

[아시아경제 기하영 기자]하나카드는 가정의 달은 물론 여름 바캉스까지 소중한 추억을 만들 수 있도록 아시아나 항공과 함께 ‘지금 아시아나항공 타고 하늘 날자’ 이벤트를 진행한다고 30일 밝혔다.

이번 이벤트는 5월 말까지 아시아나항공 홈페이지(PC·모바일·웹)에서 하나카드로 15만원 이상 결제 후 8월 말까지 탑승 시 현금처럼 사용할 수 있는 1만5000원 하나머니를 9월 말까지 적립해 준다.

특히 하나카드의 아시아나항공 마일리지 제휴카드로 결제한 손님은 1만5000하나머니 적립과 별도로 추첨을 통해 아시아나항공 마일리지를 9월 말까지 추가 적립해주는 이벤트도 진행된다.

또한 6월말까지 제주도를 방문하는 손님의 경우 G.랩 모바일플랫폼에 등록된 제주도 F&B점(53개)에 대해 사전응모 후 현장에서 하나카드로 결제 시 현장할인 혜택은 물론 하나머니 최대 30% 적립 혜택을 추가로 받을 수 있다. 하나머니는 7월말까지 적립해 준다. 5만원 이상 결제 시 2~6개월 무이자 할부 및 10개월, 12개월 부분 무이자 할부 혜택도 함께 제공된다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr