경기도, 수원 세계유산도시 등 '지역특화 마이스산업'으로 선정

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 수원 세계유산도시 포럼, 고양 국제 데스티네이션 경쟁력 포럼, 성남 국제 의료관광 컨벤션 등 3개 행사가 경기도의 지역특화 마이스(MICE, 기업회의·포상관광·컨벤션·전시회)산업으로 선정돼 경기도의 지원을 받는다.

경기도는 이들 3개 사업을 도 대표 글로벌 행사로 육성하기 위해 최대 6500만원의 개최 지원금과 전문가 컨설팅을 제공하기로 했다고 30일 밝혔다.

수원 세계유산도시 포럼은 오는 9월24∼25일 수원컨벤션센터에서 열린다. '세계유산과 도시 브랜딩 그리고 지속 가능 관광·마이스'를 주제로 세계관광기구 등 국제기구 인사와 학계의 전문 강의가 펼쳐진다.

고양 국제 데스티네이션 경쟁력 포럼은 오는 8월25∼26일 고양 킨텍스에서 개최된다. 올해로 5회째를 맞는 이번 포럼은 세계 도시 마케팅 및 마이스 업계 종사자 500여명이 참가해 포럼과 세미나 등을 진행한다.

성남 국제 의료관광 컨벤션은 오는 9월9∼11일 성남 시청사와 분당 헬스케어혁신파크에서 열린다. 의료관광을 주제로 국제 콘퍼런스와 전시회, 비즈니스 상담회 등이 펼쳐진다.

