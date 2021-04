與 '문자폭탄' 공방…"쇄신파 필요" vs "선출직이면 감당해야"

조응천 "70만 권리당원 목소리, 2000명 강성 지지층에 다 묻혀"

이재정 "당원 외면하고자 한다면 정당정치 자격 없다"

[아시아경제 허미담 기자] 더불어민주당 강성지지자들의 '문자폭탄'을 두고 당내 신경전이 가열되고 있다. 조응천 민주당 의원이 강성지지층인 이른바 '문파'를 공개 비판하자, 친문(親文)으로 꼽히는 같은 당 윤건영·이재정 의원이 이를 반박했다.

당내 소장파로 꼽히는 조 의원은 29일 CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연해 "소위 말하는 비주류 혹은 쇄신파 모임이 생겨야 내년 대선에 희망이 생긴다"라며 "적어도 10명에서 20명 이상은 자기 이름을 걸고 (모임을) 할 사람들을 모아야겠다고 생각한다"고 말했다.

이어 "2000명 정도 되는 강성지지층들이 너무나 적극적으로 관여를 하기 때문에 70만명의 (권리당원) 목소리가 이 2000명에 묻힌다"라고 지적했다.

이와 함께 조 의원은 강성지지자들로부터 받은 문자 메시지 일부를 공개하기도 했다. '당신이 쓰레기라는 것을 알리고 싶었다면 성공입니다, 축하합니다', '그쪽 일당들하고 다 같이 탈당하고 민주당 이름 더럽히지 말아라', '기를 쓰고 뛰어가 봐야 그 발끝의 때도 못 미치는 인간이라는 걸 오지게 인정하는 것. 응, 니 얘기야' 등 대부분 조롱성 메시지다.

그는 또 곧 출범할 민주당 새 지도부를 향해 "문자폭탄 보내는 분들에게 자제를 요구하시라"면서 "'당신들 때문에 지금 민심과 당심이 당신들로 대표되는 과잉 대표되는 당심, 이게 민심과 점점 더 대표되는 걸로 보여진다. 그러니까 자제해 줘라'고 명시적으로 말씀해줘야 한다"고 강조했다.

반면 친문 핵심인 같은 당 윤건영 의원은 이날 MBC 라디오 '김종배의 시선집중'에서 "민주당에는 다양한 구성원이 있다. 색깔로 비유하면 빨주노초파남보를 넘어서 정말 많은 색깔이 있다"라며 "그중에서 몇몇 색깔이 도드라져 보일 수 있다. 하지만 그렇다고 그 색깔이 다른 색을 지울 순 없다"고 반박했다.

이어 "민주주의라는 것은 다양성을 근간으로 하기 때문에 색깔이 다양하다고 해서 문제 삼을 순 없다"라며 "과거 노무현 대통령이 어려운 시절에도 '대통령 욕해서 주권자인 국민의 속이 풀린다면 얼마든지 하셔라, 그게 온당하다'라는 취지의 말씀도 하신 적이 있다"고 했다.

그는 문자폭탄을 비판한 조 의원에 대해선 "저희가 선출직이지 않나. 선출직이라면 그 정도는 감당하고 가야 되지 않나 싶다"라며 "다만 내용들이 개인 신상을 심각하게 모독하거나 명예를 훼손하거나 어느 수준을 넘었다고 하면 그건 문제가 될 것"이라고 했다.

이재정 민주당 의원 또한 이날 페이스북에 글을 올려 "거듭 강조하지만, 우리는 민주당 의원이다. 무소속이 아니다"라며 "당의 내일을 고민하거나 민심이반의 이유를 찾고 다시 그 마음을 얻기 위한 노력이 아니라, 기어이 '당원'을 '외면'하자고 한다면, 정당정치의 자격없다"고 비판했다.

또 그는 조 의원을 향해 "당심과 민심을 이야기하며 당심과 싸우는 그는 정작 '민심'을 위해 무엇을 해왔는가"라며 "사실 나는 잘 모르겠다"고 일갈했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr