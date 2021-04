[e공시 눈에 띄네] 코스피-29일

< 장 마감 후 주요 공시 >

◆ 솔루엠=인도 해외생산법인에 대해 66억원 규모로 채무보증 결정.

◆ 해태제과식품=생산 효율화와 사업경쟁력 확보를 위해 아산공장에 450억원 투자한다고 공시.

◆유나이티드=1분기 영업이익 76억원을 기록해 지난해 대비 17% 감소했다고 공시.

◆ BNK금융지주=1분기 지배주주지분 기준 당기순이익이 지난해 같은 기간보다 39.9% 증가한 1927억원을 기록했다고 공시.

◆ DGB금융지주=1분기 영업이익이 1783억7000만원으로 지난해 동기보다 33.8% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 공시.

◆ NH투자증권= 1분기 당기순이익 2574억원으로 지난해 같은 기간보다 728.1% 늘었다고 공시.

