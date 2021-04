[아시아경제 서소정 기자] 유한양행 유한양행 000100 | 코스피 증권정보 현재가 64,400 전일대비 1,300 등락률 -1.98% 거래량 194,992 전일가 65,700 2021.04.29 15:30 장마감 관련기사 [특징주] 바이넥스, 제넥신 코로나19 백신 1000만도즈 공급에 생산 부각유한양행 자회사 이뮨온시아, 4억7000만달러 규모 기술이전[클릭 e종목]“유한양행, 올해부터 본업의 정상화 기대” close 은 올해 1분기 연결기준 매출액이 3790억원, 영업이익이 139억원으로 전년 동기 대비 각각 21%, 1194% 증가한 것으로 집계됐다고 29일 공시했다.

같은 기간 순이익은 201억원으로 전년 동기보다 82.6% 감소했다.

약품사업 가운데 처방약(ETC) 매출은 1분기 2221억원으로 전년 동기보다 14.6% 증가했다. 비처방약(OTC) 매출은 368억원으로 전년 동기 대비 22.7% 늘었다. 생활용품 등 생활건강사업은 299억원으로 전년 동기보다 11.1% 증가했다. 수출과 유한화학을 포함한 해외사업 매출은 427억원으로 전년 동기 대비 72.5% 올랐다.

유한양행 관계자는 "지난해 1분기 코로나19 영향으로 영업이익이 전년 대비 감소했다"면서 "올해는 기저효과와 함께 1분기 기술수출 수입이 반영되면서 실적이 개선된 것"이라고 설명했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr