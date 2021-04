[아시아경제 이민우 기자] 현대미포조선 현대미포조선 010620 | 코스피 증권정보 현재가 78,500 전일대비 3,300 등락률 +4.39% 거래량 681,306 전일가 75,200 2021.04.29 15:30 장중(20분지연) 관련기사 현대重그룹 주요계열사에 ESG위원회…"친환경 기술개발 박차"[e공시 눈에 띄네]코스피-23일다시 상승장, 주도주는 무엇?…증권 업계, 공식 살펴보니 close 은 올해 1분기 연결 기준 매출 6847억원, 영업이익 176억원의 잠정 실적을 거뒀다고 29일 공시했다. 전년 동기 대비 각각 11.9%, 47.6% 감소했다. 당기순이익은 같은 기간 27.3% 줄어든 299억원으로 집계됐다.

