권영세, 가상화폐 과세에 "2030 고혈 빠는 짓…근본적 정책 제시하라"

[아시아경제 김초영 기자] 정부가 내년부터 가상화폐에 대한 과세를 추진할 것임을 시사한 가운데, 권영세 국민의힘 의원이 28일 "차라리 세금 걷고 싶어 안달 난 정권이라고 떳떳하게 고백부터 하길 바란다"고 날을 세웠다.

권 의원은 이날 자신의 페이스북에 "올해 가상화폐 신규 투자자 10명 중 6명이 2030세대라고 한다"며 "내 집 마련의 꿈조차 사치가 되어버린 청년들이 돌고 돌아 가상화폐로까지 내몰리고 있는데, 정부는 자산으로 인정하지도 않고 보호할 수도 없다면서 세금은 매기겠다고 한다"고 운을 뗐다.

이어 "이 정권은 3년 전 가상화폐 거래소를 폐쇄하겠다고 엄포를 놓은 뒤 한참 잠잠하더니 이제는 청년들을 훈계하며 세금을 매기겠다고 한다"며 "청년들을 나무라고 훈계하기 전에 그들이 가상화폐를 선택할 수밖에 없었던 이유나 가상화폐 투자에 대한 제도적 보호 장치에 대해 진지하게 고민은 해봤는지"라고 반문했다.

그는 "제도화나 보호 대책도 없이 세금만 걷겠다는 건 2030세대들의 고혈을 빠는 짓"이라며 "당장 과세를 멈추고 하루빨리 가상화폐에 대한 근본적인 정책을 제시하길 바란다"고 강조했다.

앞서 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 내년부터 가상화폐 과세를 시작하겠다는 방침을 밝혔다. 정부는 내년 1월부터 가상화폐 투자소득에 20%의 세금을 물릴 예정이다.

김초영 기자 choyoung@asiae.co.kr