바이오니아는 올해 1분기 연결 영업이익이 181억4800만원으로 전년 동기 대비 흑자 전환한 것으로 잠정 집계됐다고 28일 공시했다.

같은 기간 매출액은 498억8200만원으로 295.73% 늘었고, 순이익은 153억1000만원으로 흑자로 돌아섰다.

