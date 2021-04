LG전자, ESG위원회·내부거래위원회 신설…"경영 투명성 강화"

[아시아경제 김흥순 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 164,000 전일대비 3,000 등락률 -1.80% 거래량 1,083,594 전일가 167,000 2021.04.28 15:30 장마감 관련기사 LG전자, 협력사와 정기총회…"상생 5대 과제 올해도 중단없이 추진"LG전자, 4K 해상도 'LG 울트라기어' 게이밍 모니터 출시LG전자 건조기, 미국 소비자 매체 선정 '가장 믿을만한 브랜드' close 가 이사회 안에 ESG(환경·사회·지배구조) 위원회와 내부거래위원회를 새로 만든다. 이를 계기로 ESG 경영에 속도를 내고 회사 경영의 투명성을 강화한다는 방침이다.

28일 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 164,000 전일대비 3,000 등락률 -1.80% 거래량 1,083,594 전일가 167,000 2021.04.28 15:30 장마감 관련기사 LG전자, 협력사와 정기총회…"상생 5대 과제 올해도 중단없이 추진"LG전자, 4K 해상도 'LG 울트라기어' 게이밍 모니터 출시LG전자 건조기, 미국 소비자 매체 선정 '가장 믿을만한 브랜드' close 에 따르면 이날 이사회에서 신설을 결의한 ESG위원회는 ESG 경영 관련 최고 심의기구다. 환경, 안전, 사회적 책임, 고객가치, 주주가치, 지배구조 등 ESG 분야의 기본 정책과 전략을 수립하고 중·장기 목표 등을 심의한다.

ESG위원회는 사외이사 4명과 사내이사인 권봉석 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 164,000 전일대비 3,000 등락률 -1.80% 거래량 1,083,594 전일가 167,000 2021.04.28 15:30 장마감 관련기사 LG전자, 협력사와 정기총회…"상생 5대 과제 올해도 중단없이 추진"LG전자, 4K 해상도 'LG 울트라기어' 게이밍 모니터 출시LG전자 건조기, 미국 소비자 매체 선정 '가장 믿을만한 브랜드' close 사장 등 이사 5인으로 구성된다. 위원장은 위원회 결의로 선임될 예정이다. LG전자는 ESG위원회의 전문성을 강화하기 위해 ESG위원회 산하에 환경, 사회, 지배구조 등 각 분야의 업무를 지원하는 부서를 둘 계획이다.

이날 이사회에서는 7월1일 내부거래위원회를 신설하는 방안도 통과됐다. 내부거래위원회는 회사 경영의 투명성과 거래의 공정성을 위해 ▲공정거래법상 사익편취 규제 대상 거래 ▲상법상 최대주주 및 특수관계인과의 거래 ▲법령상 이사회의 승인을 받아야 하는 내부거래 등을 심의한다.

내부거래위원회는 사외이사 3인과 사내이사인 배두용 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 164,000 전일대비 3,000 등락률 -1.80% 거래량 1,083,594 전일가 167,000 2021.04.28 15:30 장마감 관련기사 LG전자, 협력사와 정기총회…"상생 5대 과제 올해도 중단없이 추진"LG전자, 4K 해상도 'LG 울트라기어' 게이밍 모니터 출시LG전자 건조기, 미국 소비자 매체 선정 '가장 믿을만한 브랜드' close 최고재무책임자(CFO) 부사장 등 이사 4인으로 구성될 예정이다. 위원장은 위원회 결의로 선임된다. 내부거래위원회도 지원 부서를 산하에 두기로 했다.

이에 따라 LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 164,000 전일대비 3,000 등락률 -1.80% 거래량 1,083,594 전일가 167,000 2021.04.28 15:30 장마감 관련기사 LG전자, 협력사와 정기총회…"상생 5대 과제 올해도 중단없이 추진"LG전자, 4K 해상도 'LG 울트라기어' 게이밍 모니터 출시LG전자 건조기, 미국 소비자 매체 선정 '가장 믿을만한 브랜드' close 이사회 내 위원회는 기존 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영위원회를 포함해 모두 5개로 늘었다. 앞서 LG전자는 지난 3월 주주총회에서 주주들이 의결권을 더욱 편리하게 행사할 수 있도록 전자투표제를 처음 도입했다. 또 공정거래와 법률 전문가인 강수진 고려대 법학전문대학원 교수를 여성 사외이사로 선임했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr