S&P, 韓 국가신용등급 'AA' 유지…등급전망 '안정적'

[아시아경제 최동현 기자] 국제신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 28일 한국의 장기 국가신용등급을 종전 등급인 'AA'로 유지키로 했다고 밝혔다.

등급전망도 기존과 같은 '안정적'으로 유지했다. 단기 국가신용등급 역시 기존의 'A-1+'을 유지했다.

S&P는 보고서에서 "지난해 한국 경제는 코로나19 여파로 1998년 이후 처음으로 역성장을 기록했지만 이내 성장세로 돌아서는 등 대부분의 고소득 국가에 비해 양호한 모습을 보이고 있다"고 평가했다.

S&P는 이어 "한국의 견고한 성장세가 코로나19로 크게 훼손될 가능성은 낮다"고 진단했다. 이어 "올해 한국의 재정적자가 확대되겠지만 2023년까지는 흑자로 돌아설 것으로 예상한다"고 전망했다.

S&P는 한국경제가 2021∼2024년 동안 연간 약 3%에 가까운 1인당 평균 실질 국내총생산(GDP) 성장률을 기록할 가능성이 높다고 내다봤다. 같은 기간 한국의 1인당 GDP는 3만6000달러 이하에서 4만2000달러 이상으로 상승할 것으로 추정했다.

올해 한국경제 성장률 전망치는 3.6%, 내년도 전망치는 3.1%로 제시했다.

S&P는 2016년 8월 한국의 국가신용등급을 'AA-'에서 'AA'로 한 단계 낮춘 후 이를 유지해오고 있다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr