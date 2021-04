[컨콜]LG디스플레이 "차량용 디스플레이 현재 수주 잔고 88억달러"

[아시아경제 우수연 기자] LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 26,200 전일대비 850 등락률 -3.14% 거래량 4,517,807 전일가 27,050 2021.04.28 15:30 장마감 관련기사 LGD, 집콕 수요에 흑자전환…올레드 TV 성과 가시화(종합)[컨콜]LG디스플레이 "LCD 생산 라인, 가용자원 최대화·탄력적 운용 계획"LGD, 영업익 흑자전환…"홈이코노미 수혜·LCD 패널가 상승"(상보) close 는 28일 올해 1분기 실적 컨퍼런스콜에서 "코로나19 어려움 속에서도 지난해 오토 디스플레이 수주 잔고를 76억달러를 기록했고, 올해 현재시점까지 88억달러까지 늘렸다"며 "최근 전기차 판매량이 늘면서 플라스틱 OLED를 포함한 차량용 디스플레이의 수주 기회가 많아지지 않을까 기대하고 있다"고 말했다.

