[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 187,500 전일대비 4,000 등락률 -2.09% 거래량 522,629 전일가 191,500 2021.04.28 15:30 장마감 관련기사 [컨콜] 삼성전기 "현금성 자산, 설비투자 우선…추후 인수합병 진행"[컨콜] 삼성전기 "천진 MLCC 공장, 본격 양산 준비중"[컨콜] 삼성전기 "MLCC 가격 인상, 시장 상황 따라 대응할 것" close 는 28일 올해 1분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "패키지 기판은 온라인 교육 등 비대면으로 늘어난 고객 수요에 대응하기 위해 공급 능력을 확대하고 있다"며 "고부가 제품을 중심으로 생산을 확대하고 있고 시장 수급 상황에 맞게 진행할 것"이라고 밝혔다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr