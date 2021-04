[아시아경제 지연진 기자] 현대에너지솔루션 현대에너지솔루션 322000 | 코스피 증권정보 현재가 35,150 전일대비 1,000 등락률 -2.77% 거래량 95,449 전일가 36,150 2021.04.28 15:30 장마감 관련기사 현대에너지솔루션, 글로벌 태양광 수요 개선으로 실적 회복 기대AI가 선택한 상승확률이 높은 5가지 핵심종목 [클릭 e종목]"현대에너지솔루션, 올해 그린뉴딜 수혜 가속화" close 은 올해 1분기 연결 매출액이 전년동기대비 17.2% 감소한 900억9400만원으로 집계됐다고 28일 공시했다.

이 기간 영업이익은 57% 감소한 15억6900만원, 당순손실은 9억3000만원으로 적자전환했다.

