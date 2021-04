"헬스장 방역 완화해달라" 청원에…정부 "거리두기 수정안 준비 중"

[아시아경제 이지은 기자] 실내체육시설 방역 조치를 완화해달라는 국민청원에 대해 정부가 "거리두기 수정안을 준비 중"이라며 수용성 높은 방역수칙을 만들겠다고 답했다. 우수 방역 체육시설에 대한 포상도 검토한다.

강도태 보건복지부 차관은 28일 '실내체육시설 방역 완화'를 요청하는 국민청원에 답해 "현장의 어려움과 목소리를 경청하여 좀 더 개선된 사회적 거리두기 수정 방안을 준비 중"이라며 이같이 밝혔다.

지난 1월 필라테스&피트니스 사업자 연맹이 게재한 이 청원은 총 22만1600여명의 국민이 동의했다.

강 차관은 "지난 2월 실내체육시설 관련 협회와 두 차례 간담회를 통해 새로운 거리두기 체계 내에서의 방역수칙에 대한 의견을 청취했다"며 "현장의 어려움을 해결하면서도 방역의 효과를 높일 수 있는 수용성 높은 방역수칙을 만들어나갈 것"이라고 강조했다.

다만 "4월 들어 2주 연속 600-700명대의 확진자가 발생하는 등 코로나19 확산 위험도가 매우 높은 상황"이라며 "확산세가 이어지고 있는 만큼 시설운영과 관련한 방역수칙을 철저히 지켜 주시기를 다시 한번 당부드린다"고 덧붙였다.

코로나19로 피해를 입은 실내체육시설과 관련해 강 차관은 "우선 3차 유행이 감소세로 진입한 올해 1월 18일부터 실내체육시설 업계의 책임있는 운영을 통한 자율방역 이행을 위해 집합금지는 해제된 상태"라며 정부가 총 4차례의 재난지원금을 통해 업계를 지원하고 있음을 강조하기도 했다.

이어 "우수 방역 실내체육시설에 대한 포상금 지원, 민간 체육시설에 방역물품 지원, 체육시설 방역비 지원과 확대를 검토하고 있다"며 추가 지원에 나설 뜻도 밝혔다.

강 차관은 "실내체육시설 업계의 경제적 어려움에 진심으로 안타까운 마음을 전한다"며 "지역사회 감염 확산 예방을 위해 정부의 방역 조치에 적극 협조해 주신 점에 대해서도 다시 한 번 감사하다"고 말했다.

