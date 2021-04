경남도, '‘부울경 메가시티 추진 도민 공감대 확산'에 주력

'부울경 광역특별연합' 경남 지원단 3차 회의 개최

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 28일 부·울·경 메가시티를 추진하게 될 특별지방자치단체인 (가칭)'부·울·경 광역특별연합'의 사무 발굴 등을 지원하는 경남지원단 3차 회의를 개최했다.

이날 회의에서는 그간 발굴한 광역특별연합 사무에 대해 법적 근거와 위임 범위, 사업비 등을 구체화하고 도민 참여 확대 방안에 대해 논의했다.

현재까지 구체화한 분야별 주요 사무로 '산업·경제 분야'에서는 부·울·경 산업과학혁신체계 구축, 혁신도시 연합 발전지원센터 운영, 부·울·경 일자리 통합지원체계 구축 등이다.

'교통 분야'는 부·울·경 통합 환승할인 시스템 구축, 광역급행버스 도입, '교육 분야'에서는 산학연 협력을 통한 인재 양성 프로그램인 지역혁신 플랫폼 구축, '보건·의료분야'는 소아 전문 응급센터 운영, 감염병 전문병원 설립 등이 검토되고 있다.

참석자들은 부·울·경 시·도민이 메가시티 추진에 공감하기 위해서는 주민의 일상생활과 밀접해 도민이 체감할 수 있는 정책을 추진해야 한다는 데에 뜻을 모았다.

앞으로 부·울·경 공공시설 이용 상호 할인, 공동체 의식 함양을 위한 각종 행사 개최 등 실·국 본부별로 시·도민 체감형 사업을 발굴하여 다음 회의에서 논의하기로 했다.

이 밖에도 민간 차원에서 부·울·경 메가시티에 대한 논의를 확산할 수 있는 체계를 마련하는 방안에 대해서도 논의했다.

각 실·국 본부에서는 부·울·경 경제·일자리 활성화 협의회, 부·울·경 광역교통체계 구축 협의회, 경남 여성가족정책 포럼 등 분야별로 협의체를 구성·운영하는 방안에 대해 발표했다.

도는 도내에서 사회적 논의의 장을 먼저 추진하고 이를 부산, 울산으로 확대한다는 방침이다.

상반기에 부·울·경 광역특별연합 설치를 위한 합동추진단이 출범하면 부·울·경 메가시티 민간협의회를 구성한다.

또 일반 시민을 대상으로는 시민참여단을 구성해 정책 추진 과정에 시·도민이 참여하고 소통할 수 있는 플랫폼을 구축할 계획이다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr