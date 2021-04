KT&G, '릴 하이브리드 2.0' 전용스틱 '믹스 샤인' 출시

[아시아경제 임혜선 기자] KT&G가 궐련형 전자담배 ‘릴 하이브리드 2.0’의 전용스틱 신제품 ‘믹스 샤인’을 28일 전국 출시한다.

‘믹스 샤인’은 담배 본연의 맛을 원하는 소비자들을 위해 일반 궐련의 풍미를 구현한 제품으로, ‘슈퍼 탄소 필터’를 적용한 것이 특징이다. 패키지는 ‘믹스(MIIX)’ 브랜드 고유의 ‘X’자 패턴을 적용했으며, 골드 계열 색상으로 풍부한 느낌의 제품 특성을 강조했다.

‘릴(lil)’은 지난 2017년 출시된 이후 국내에서 영향력 있는 전자담배 브랜드로 성장했다. 특히 ‘믹스’의 전용기기인 ‘릴 하이브리드 2.0’은 카트리지와 스틱을 동시에 사용하는 KT&G의 독자 기술이 집약된 제품이다. 풍부한 연무량과 찐내 감소, 청소 불편 해소 등의 장점으로 소비자들로부터 긍정적인 반응을 얻고 있다.

KT&G는 지난해 1월 필립모리스 인터내셔널(PMI)과 ‘릴’의 해외판매 계약을 체결하며 브랜드 경쟁력을 입증한 바 있다. ‘릴 하이브리드 2.0’과 전용스틱 ‘믹스’는 지난해 10월 일본에서 판매가 시작된 후, 긍정적인 초기 반응에 힘입어 올해 2월에는 도쿄와 오사카, 삿포로 등 주요 대도시를 포함한 일본 전역으로 판매처가 확대됐다.

‘믹스 샤인(MIIX SHINE)’의 판매 가격은 갑당 4500원이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr