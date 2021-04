연금저축·IRP 이전하면 각종 상품권 증정…한화투자증권, 행사 개시

신규 개설 및 이전 고객에게 경품 증정

[아시아경제 이민우 기자] 한화투자증권이 연금저축과 개인형퇴직연금(IRP) 고객 대상으로 각종 상품권 등을 지급하는 행사를 진행한다.

한화투자증권은 오는 6월30일까지 이 같은 '연금자산 신축년 이벤트'를 실시한다고 28일 밝혔다.

먼저 한화투자증권에서 연금저축·IRP 신규개설하고 월 20만원씩 1년 자동이체 하거나 300만원 이상 납입한 고객에게 '스타벅스 달콤한 디저트 세트'를 제공한다. 1000만원 이상 연금저축·IRP을 이전하거나 순입금한 고객에겐 최대 20만원 상당의 백화점 상품권을 증정한다. 그 밖에도 운용사별 타깃데이트펀드(TDF)를 300만원 이상 순매수하거나 연금저축계좌에서 100만원 이상 상장지수펀드(ETF)를 순매수하면 문화상품권을 증정한다.

한편 한화투자증권에서 퇴직연금을 거래하는 고객은 '최고 금리 매칭 서비스'와 '연금상품 전문가의 상품 선정'을 통해 수익률을 높일 수 있다. ‘최고금리 매칭 서비스’는 고객이 한 번의 운용지시 만으로도 원금보장형 상품의 만기 시 자동으로 한화투자증권이 보유한 최고 금리 상품으로 재매수한다. '연금 전문가의 상품 선정'은 연금 투자에 적합한 상품만을 별도로 추려내 매월 상품을 선정하는 식이다. 450여개 이상 펀드와 ETF로 구성됐다.

자세한 내용은 한화투자증권 홈페이지와 전국 영업점, 또는 고객센터에서 확인할 수 있다. 송요한 한화투자증권 고객솔루션실 상무는 "앞으로도 고객들에게 차별화된 연금 자산 관리 서비스를 제공하고, 실질적인 수익률 향상에 도움이 될 수 있도록 노력하겠다"고 했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr