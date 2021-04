신한銀, KT와 중소상공인을 위한 디지털 사업추진 협약

[아시아경제 이광호 기자]신한은행은 KT와 중소상공인 대상 데이터 기반 신사업 및 디지털 전환 추진을 위한 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

이번 협약을 통해 KT는 중소상공인 고객에게 자체 개발한 상권분석 서비스인 '잘나가게'를 무료로 제공하고 신한은행은 잘나가게 플랫폼에 비대면 사업자 대출 프로세스를 탑재해 고객이 필요한 지역의 상권분석뿐만 아니라 비대면 대출 서비스를 제공해 고객 편의성을 높였다.

신한은행은 KT의 통신 및 상권분석 데이터를 연계해 중소상공인을 위한 다양한 금융서비스도 제공할 예정이며, 양사가 보유한 빅데이터를 융합해 지속적인 신사업을 공동추진 할 수 있는 전략적 협력관계를 구축할 계획이다.

특히 신한은행은 이번 협약으로 중소상공인을 위한 새로운 대안신용평가 모형을 개발 할 수 있는 기반을 마련했다.

신한은행 관계자는 "이번 KT와의 협약을 계기로, 중소상공인들에게 양사 데이터와 디지털 솔루션, 금융서비스의 혜택을 제공할 것"이라며 "코로나19라는 위기를 극복할 수 있는 융합서비스를 지속적으로 발굴해 제공하겠다"고 말했다.

