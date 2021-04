한중문화타운 사업 백지화 수순에…김남국 "일자리 사라져" vs 이준석 "최문순에 따져라"

국민청원 66만명 동의… 한중문화타운 사업 백지화 수순

김남국 "'왜곡된 선동'으로 청년 일자리 걷어찼다"

이준석 "선동글 쓰지 말고 특별법이라도 내시라"

[아시아경제 허미담 기자] '차이나타운' 논란에 휩싸인 강원도 춘천의 한중문화타운 사업이 사실상 백지화된 것을 두고 김남국 더불어민주당 의원과 이준석 전 미래통합당(현 국민의힘) 최고위원이 28일 설전을 벌였다. 김 의원이 "수만개의 일자리가 사라졌다"고 주장하자 이 전 최고위원은 "불만이 있으면 최문순 강원도지사에게 털어놔라"고 맞받아쳤다.

김 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 이 전 최고위원을 겨냥해 "'왜곡된 선동'으로 청년 일자리 걷어 차버리고도 잘한 일인 것처럼 선전하니 참 이해하기 어렵다"고 지적했다.

그는 "이 전 최고위원은 한국과 중국 양국 문화를 교류하고 체험하는 '복합문화관광단지'를 저급 차이나타운이라고 왜곡하고, 심지어는 중국인들이 모여 사는 차이나타운을 상대적으로 '저급'이라고 비하하면서 선동했다"고 비판했다.

이어 "그러나 사실은 '차이나타운'이 아니고 한류영상테마파크, K-POP 뮤지엄 등등 정말 많은 양국의 문화콘텐츠를 생산할 수 있고 양국의 관광객이 찾을 수 있는 사업"이라고 강조했다.

또 김 의원은 이 전 최고위원을 겨냥해 "완전히 왜곡된 선동과 반중 정서로 그냥 사업을 발로 차버렸다"라며 "잘못된 정보가 있다면 제대로 알리려고 노력하고, 오해가 있다면 풀려고 노력하는 것이 상식인데도 말이다"라고 직격했다.

아울러 그는 "덕분에 코오롱글로벌은 좋은 투자기회를 잃었고, 강원도와 우리는 관광, 서비스, 항공, 교통, 숙박 등에서 수만 개의 일자리가 사라졌다"고 꼬집었다.

그러자 이 전 최고위원은 "김 의원이 '한중문화타운'을 짓지 못한 것을 안타까워한다"고 맞받아쳤다.

그는 자신의 페이스북에 올린 글에서 "최 지사가 '일대일로' 드립을 쳤고, 중국자본이 들어가지 않는다는 이야기를 하다가 거짓말이 들통나서 인민망에서 SPC에 투자한 것이 밝혀진 사안"이라며 "불만이 있으면 최 지사에게 털어놓으시면 더 빠를 것"이라고 지적했다.

이어 "민주당에서 똘똘 뭉쳐서 한중문화타운 재추진해 보면 저와 우리 당은 나쁠 것이 없다"라며 "페이스북에 선동 저격글쓰지 말고 특별법이라도 내보시라"고 비꼬았다.

앞서 이 전 최고위원은 지난 12일 자신의 페이스북을 통해 "전 세계 어느 도시나 차이나타운은 그냥 중국인들이 모여 사는 저급 주거지 및 상권 정도의 인식이 있다"며 "상대적으로 치안도 별로 좋지 않고 소위 '네이버후드'(이웃·주변 환경)가 좋다고 하지는 않는다"고 지적했다.

또 그는 한중 문화타운 조성을 추진한 최 지사를 향해 "뭘 차이나타운을 만들겠다고 하고 그걸 또 일대일로라고 아첨까지 해야 하나"라며 "도대체 강원도지사가 중국에 왜 꽂힌 건가"라고 비판했다.

한편 한중문화타운 조성사업은 거센 반대 여론에 사실상 백지화된 상태다.

한중문화타운을 포함한 라비에벨 관광단지 조성 사업자인 코오롱글로벌은 지난 26일 강원도에 보내온 입장문을 통해 "회사는 더 이상 한중문화타운 사업의 진행이 불가할 것이라는 점을 인식하고 있으며 그동안의 시간과 비용적 투입에 대한 큰 손실을 감수하고서라도 사업 계획을 전면 재검토하겠다"고 밝혔다.

이어 "본 사업은 국민청원과 일부 보도에서 인용되고 있는 집단주거시설로서의 차이나타운 조성 사업이 분명히 아니다"며 "그러나 사실관계의 객관성 판단과는 별개로 국민청원에 참여한 국민 65만 명 이상의 마음을 살펴보지 않을 수 없었다"고 해명했다.

한중문화타운 논란은 지난달 29일 청와대 국민청원 게시판에 '강원도 차이나타운 건설을 철회해주세요'란 제목의 글이 올라오면서 촉발됐다.

강원도는 한중문화타운이 중국인 집단거주시설이 아니며 한중 문화를 주제로 한 관광시설 조성이 핵심이라고 해명했으나 논란은 수그러들지 않았다. 이 청원은 28일 오전 11시 기준 66만 9720명의 동의를 받았다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr