안동시 인증 브랜드 '???마돼지', 친환경 제품 직매장·쇼핑몰 입점

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 안동시 공식인증 브랜드인 '안동???마돼지'가 ㈜초록마을과 입점계약을 완료하고 본격 출하에 나선다. ㈜초록마을은 전국 최대 친환경 유기농 제품을 취급 판매하는 업체로, 전국 480여개 직매장과 온라인 쇼핑몰을 운영하고 있다.

28일 안동시에 따르면 안동 특산품인 산약(마)의 부산물(마분말)을 먹여 키운 '안동???마돼지'는 일반 돼지고기에 비해 육질이 쫄깃쫄깃하고 풍미가 좋으며 불포화지방산 함유량이 높아 소비자들로부터 인기가 높다.

이번 초록마을과의 입점 계약은 안동???마돼지의 품질 고급화를 위한 지속적인 투자와 행정 지원, 생산농가의 체계적인 사양관리, ???마돼지 유통업체의 적극적인 홍보 마케팅의 결과라는 게 안동시의 설명이다.

안동지역 양돈업계는 돼지사육농가의 소득향상과 경쟁력 강화를 위해 2005년 안동???마돼 작목회를 조직하고, 2006년 특허청에 브랜드 상표를 등록했으나, 지난 2010년 구제역 발생으로 어려움을 겪었다.

지난해 작목회를 재구성한 지역 양돈업계는 안동·예천농협을 시작으로 울산·부산 등 매장과 온라인쇼핑몰 등 33개소에 납품하고 있으며, 지난해에는 7600두 140억원의 매출실적을 올렸다. 현재 참마돼지 생산 작목회원은 7농가에 2만3000두 규모를 사육하고 있다.

김석윤 안동시 축산진흥과장은 "생산농가와 상표사용 지정업체, 지자체가 함께 힘을 합쳐 고품질 고급육 ???마돼지를 생산하고, 깨끗하고 위생적인 유통체계 구축으로 대한민국 최고의 명품 돼지고기 브랜드로 육성해 나가겠다"고 다짐했다.

