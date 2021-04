속보[아시아경제 우수연 기자] [속보] SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 135,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 131,500 2021.04.28 08:36 장시작전(20분지연) 관련기사 SK하이닉스, 1분기 영업익 65%↑…"PC·모바일 메모리 반도체 수요 호조"주춤해도 견고한 코스피…3210선 확보 마감정부가 나선다! 반도체-전기차 빅딜 최대 수혜 株 오늘이 마지막입니다 close , 올해 1분기 매출 8조4941억원…전년비 18%↑

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr