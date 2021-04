[아시아경제 오현길 기자] PN풍년 PN풍년 024940 | 코스닥 증권정보 현재가 8,610 전일대비 1,340 등락률 +18.43% 거래량 7,714,684 전일가 7,270 2021.04.27 15:30 장마감 관련기사 골드만삭스가 선택한 “삼성전자” 관련 최대 수혜주!! 딱! 말씀드립니다![특징주] PN풍년, 김동연 대권도전설에 덕수상고·국제대 동문 부각 '급등모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! close 은 자기주식 50만주를 43억원에 처분키로 결정했다고 27일 공시했다. 처분목적은 R&D 투자재원 및 운용자금 확보다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr