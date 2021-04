[포토]오승록 노원구청장, 마들수내과 ‘노원 똑똑똑 돌봄단’ 후원품 전달식 참석

[아시아경제 박종일 기자] 오승록 노원구청장은 27일 오후 2시 구청장실에서 진행한 마들수내과 ‘노원 똑똑똑 돌봄단’ 사업 후원품 전달식에 참석했다.

지난 2월 활동을 시작한 돌봄단은 지역주민 200명으로 구성돼 복지 사각지대에 놓인 취약계층에 대해 정기적인 방문 및 안부 전화를 통해 심리적 안정을 지원, 필요 시 민관의 복지서비스로 연계하는 임무를 수행하고 있다.

상계9동에 소재한 마들수내과는 똑똑똑 돌봄단사업의 취지에 적극 동참한다며 돌봄단이 대상가구 방문에 쓰길 바란다며 우산(400개)과 타올(400세트) 총 1000만원 상당의 물품을 후원했다.

이날 전달식에는 오승록 구청장을 비롯 양병혁 마들수내과 원장, 장진향 상계9동 똑똑똑 돌봄단원 등이 참석한 가운데 후원물품 전달, 기념촬영 순으로 진행됐다.

오승록 구청장은 “돌봄 사각지대 해소를 위해 추진하고 있는 구청 사업에 적극 동참해주셔서 감사하다”며 “돌봄단이 더욱 즐거운 마음으로 방문할 수 있을 것 같다”며 고마움을 전했다.

