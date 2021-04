환경부, 임하댐 등 자연 환경이 우수한 댐 상류지역 6곳 습지생태계 정밀 조사

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 환경부는 국립생태원 및 한국수자원공사와 함께 올해부터 2023년까지 자연 환경이 우수한 댐 상류지역 6곳의 습지생태계를 정밀 조사한다고 28일 밝혔다.

댐 상류지역 6곳의 습지는 임하댐 송강습지와 안동댐 단사습지, 보령댐 풍계습지, 장흥댐 옴천 갈대습지, 충주댐 덕천습지, 횡성댐 포동습지다.

환경부는 수공에서 관리 중인 22개 우수습지 중에서 자연 환경이 특히 우수하다고 판단되는 이들 6곳의 습지를 선정했다. 생태계 등을 정밀 조사한 후 습지보호지역으로 지정을 추진할 예정이다.

조사 대상 분야는 지형·지질·퇴적물과 수리·수문·수질, 식생, 식물상, 조류, 어류, 포유류, 육상곤충, 양서·파충류, 저서성대형무척추동물 등이다.

조사는 올해 임하댐 송강습지를 시작으로 생태계 현황 및 보전 시급성 등의 우선순위에 따라 나머지 습지에 대한 조사가 진행될 예정이다.

올해 조사를 시작하는 임하댐 송강습지 경우 앞선 선행연구에서 얼룩새코미꾸리 등 멸종위기 야생생물 3종을 포함한 다양한 야생생물의 서식이 확인됐다.

홍정섭 환경부 자연보전정책관은 "앞으로도 산하 및 유관 기관과 지속적인 협업을 통해 우리나라 습지 생태계와 생물다양성 보전을 위해 노력할 것"이라고 말했다.

