[아시아경제 이선애 기자] 현대제철 현대제철 004020 | 코스피 증권정보 현재가 55,300 전일대비 3,300 등락률 +6.35% 거래량 4,123,683 전일가 52,000 2021.04.27 14:20 장중(20분지연) 관련기사 현대제철, 1Q 영업익 3039억원…흑자전환현대차 사무직 노조, 26일 설립신고서 제출키로[종목 속으로] 실적 양호한데…주가는 '주춤' 현대차, 다시 시동걸까 close 은 올해 1분기 영업이익이 전년 동기 대비 흑자전환한 3039억원을 기록했다고 27일 공시했다. 매출은 5.6% 증가한 4조9274억원, 순이익은 2199억원으로 흑자전환했다.

