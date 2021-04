[아시아경제(성남)=이영규 기자] 가천대학교가 산업통상자원부의 대형국책사업인 '2021년 반도체 인프라 구축 지원 사업'의 주관기관으로 선정됐다.

가천대는 앞으로 충북대, 전남대, 금오공대, 한국기술교육대, 포항공대 등과 공동으로 정부 출연금 100억원과 10억원 안팎 민간 자본을 투자 받아 차세대 반도체공정장비와 측정, 소자제작의 기반을 구축하고 노후화된 반도체 장비 최신화 및 반도체 연구개발을 선도할 교육 프로그램을 개설ㆍ운영하게 된다.

총괄 책임자를 맡은 가천대 이상렬 교수는 "가천대가 판교테크노밸리를 비롯한 주변 반도체관련 기업들의 요구를 반영하고 대한민국의 차세대 반도체 첨단 인력을 양성하기 위한 초대형 국책사업을 주도해 반도체 분야의 획기적 거점대학으로 자리잡게 된다는 점에서 의미가 매우 크다"고 전했다.

