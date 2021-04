국내 최대 드론 전시회 개막…"드론봇 전투체계 등 최신 기술·동향 선보여"

[아시아경제 김봉수 기자] 과학기술정보통신부는 산업통상자원부 국토교통부 부산광역시와 함께 29일부터 다음달 1일까지 부산 벡스코에서 국내 최대 드론 전시회 및 콘퍼런스인 ‘2021 드론쇼 코리아(Drone Show Korea 2021)’를 개최한다.

지난 2016년 국내 최초 드론 전문 MICE 행사로 개발된 ‘드론쇼 코리아’는 올해 5회째를 맞이한다. 134개사 417부스, 1만 7천㎡의 규모의 전시회와 4개국 51명이 연사, 좌장으로 참여하는 콘퍼런스, 다양한 체험 이벤트로 구성된다

.

‘드론, 산업을 연결하다(Connected By Drone)’ 라는 주제로 드론산업의 확장성에 주목해 드론으로 구현될 산업간 융복합 사례를 소개하고 최신 기술이 적용된 다양한 드론 모델을 선보일인다.

드론전시회에선 과기정통부 연구개발(R&D) 지원사업을 통한 각종 성과를 전시하는 공간과 새로운 드론서비스와 기술을 실제 도심지에서 구현한 사례를 소개하는 ‘드론실증도시특별관’, 드론규제샌드박스 참여기업의 사업성과를 전시하는 ‘드론규제 샌드박스특별관’, ‘해양 특별관’ 등이 진행된다. ‘무인이동체연구조합 공동관’, ‘DaaS(Drone as a Service) 기반 글로벌 오션시티 구축사업 공동관’, ‘수소협력관’ 등이 주목된다.

대한항공, 유콘시스템, 네스앤텍, 그리폰다이나믹스 등 국내 무인기 관련 업체는 물론 다양한 산업현장에 활용될 수 있는 신규모델을 소개하는 두산모빌리티이노베이션, 통신과 연결된 드론의 확장성을 제시할 에스케이텔레콤, 수소협력관을 조성하는 SK E&S가 참여하여 산업간 융복합 사례를 선보인다.

육군이 드론봇 전투체계를 선보이며, 한국항공우주연구원, 항공안전기술원, 교통안전공단, 한국전기연구원, LX 국토정보공사 등 국내 무인기 연구 개발 핵심 기관들과 공공수요처들이 전시관을 조성한다. 경남테크노파크, 영월군 등은 지역의 드론산업 현황과 육성 계획을 홍보하고 부산테크노파크는 ‘드론기업 해외진출 사례공유 웨비나(Web-seminar)’ 개최를 통해 국내업체들의 해외진출을 지원할 예정이다.

이달 29부터 이틀간 열리는 컨퍼런스에선 유럽 최대 컨설팅사 롤랜드버거의 슈테판 바우어(Stephan Baur) 부사장이 기조 연설 연사로 나서 UAM(Urban Air Mobility, 도심항공교통)의 출현에 따른 선진국 및 글로벌 기업들의 대응을 분석하여 새로운 항공교통 생태계의 기회와 전망을 제시한다. UAM 세션에는 미국 베타 테크놀로지사의 카일 클락 CEO가 국내행사에 최초로 참가한다. 국방 세션에서는 육군과 국방과학연구소 등이 참여해 국방 드론 발전 방향에 대해 다룰 예정이다.

2일차엔 Track 1, 2로 나뉘어 진행하며, Track1에서는 ▲드론 업계 현황 및 기회, ▲드론 물류, ▲정부의 드론활용 및 기술개발, ▲글로벌 공공수요 세션이, Track2에서는 ▲동력원, ▲AI&센서, ▲대드론, ▲공간정보로 드론의 미래 기술 세션이 진행된다.

다양한 이벤트도 개최된다. ‘FPV 드론레이싱대회’, ‘유소년드론축구대회’가 개최되고, 청소년 대상의 ‘군집드론코딩교육 및 시연’이 마련되어 있으며, 드론시뮬레이터를 통한 드론 조정 체험도 가능하다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr