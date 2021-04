[아시아경제 임혜선 기자] 매일유업의 컵커피 브랜드 바리스타룰스가 신제품 출시를 기념해 카카오톡 선물하기에서 경품 이벤트를 진행한다.

6월 20일까지 8주간 진행되는 바리스타룰스 선물하기 이벤트는 카카오톡 선물하기를 통해 참여할 수 있다.매일유업은 기간 내 카카오톡 선물하기로 바리스타룰스그란데를 선물한 고객 모두에게꽝 없이 100% 경품을 지급한다. 기간 내 선물 받은 사람이 교환권을 사용하면 자동으로 응모되는 방식이다.

매일유업은 5월 4일부터 매주 화요일 추첨을 진행해 1명에게 에어팟 프로를,그 외 응모자 전원에게는 바리스타룰스그란데 본품을 선물한다.당첨자는 카카오톡 선물하기 톡 채널에발표된다.

바리스타룰스그란데는 매일유업이 지난 1일 출시한 475ml 대용량 PET 커피다. 아메리카노와 라떼2종으로 구성됐다.

