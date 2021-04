애플, 1조원 투자해 노스캐롤라이나에 AI 허브 만든다

[아시아경제 권재희 기자] 애플이 10억달러(약 1조1000억원)을 투자해 미국 남동부 연안에 위치한 노스캐롤라이나주에 캠퍼스(사옥)를 짓는다는 계획을 발표했다. 애플은 이 곳을 인공지능(AI) 핵심 허브로 키운다는 구상이다.

26일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 애플은 10억달러를 투자해 노스캐롤라이나주 롤리-더럼에 새 캠퍼스를 짓고 3000여명을 고용할 계획이다. 이 곳에서는 머신러닝, AI, 소프트웨어 엔지니어링 분야 인력들이 일하게 된다.

CNBC는 "애플의 새 캠퍼스가 들어설 곳은 노스캐롤라이나주립대, 듀크대 등과 가까워 우수한 인력을 쉽게 유치할 수 있을 것"이라며 "애플에서는 팀 쿡 최고경영자(CEO)와 제프 윌리엄스 최고운영책임자(COO)가 듀크대에서 경영학석사(MBA) 학위를 취득했고, 에디 큐 수석부사장은 듀크대를 졸업했다"고 전했다.

이날 윌리엄스 COO는 성명을 통해 "노스캐롤라이나 출신으로 애플이 내가 자란 고장에 진출해 일자리를 창출한다는 사실이 너무나 설렌다"고 밝혔다.

애플이 이번에 짓는 노스캐롤라이나 캠퍼스는 애플의 세 번째 캠퍼스다. 애플은 캘리포니아 쿠퍼티노를 시작으로 현재 텍사스주 오스틴에도 10억달러를 투자해 새 캠퍼스를 짓고 있으며, 내년 문을 열 예정이다.

애플은 2026년까지 향후 5년간 4300억달러(약 478조원)를 투자해 미국에서만 2만여개의 일자리를 창출한다는 구상이다. 특히 엔지니어링 분야 거점 도시들에서 인력을 대대적으로 확충할 계획이다. 캘리포니아주 샌디에이고에서 5000명, 로스앤젤레스의 컬버시티에서 3000명, 콜로라도주 볼더에서 700명, 워싱턴주 시애틀에서 1000명을 각각 신규채용하기로 했다.

