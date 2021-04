세븐일레븐, 차박 캠핑 인기에…캠핑카 2종 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 국내 최대 RV사 배이런알브이그룹의 에프에프캠핑카와 손잡고 캠핑카 판매에 나선다고 27일 밝혔다.

이번에 선보이는 캠핑카는 레이밴과 배이런640이다. 레이밴은 젊은층에 인기가 많은 경차 레이를 개조한 캠핑카로 스몰캠핑을 추구하는 MZ세대 가족 및 캠핑족에게 적합한 모델이다. 실내 공간이 평탄하여 개인 취향에 맞게 캠핑 환경을 꾸밀 수 있고, 캐주얼한 내부 인테리어 디자인을 갖췄다. 일반 캠핑카 대비 합리적인 가격대의 인기모델이며, 구매 고객에겐 차량 뒷공간을 추가 캠핑 공간으로 활용할 수 있도록 후방텐트를 제공한다.

배이런 640 모델은 전문 차박 캠핑 마니아를 위한 캠핑 전용카다. 침대, 소파, 샤워실, 취사장비, 냉장고 등 고급 캠핑 생활에 필요한 시설을 모두 갖추고 있다. 구매 고객에겐 캠핑 전력공급용 배터리를 제공한다.

캠핑카 구매 희망 고객은 가까운 세븐일레븐 점포를 방문해 개인정보동의서 등만 작성하면 3일 내 에프에프캠핑카에서 해피콜 상담과 함께 차량 구매에 필요한 일련의 절차를 진행하게 된다.

세븐일레븐은 노마드 캠핑용품 7종도 함께 선보였다. 아이언메쉬 캠핑테이블 2단, 우드윙체어, 원터치 팝업텐트, 그리고 블루투스 스피커, LED랜턴 등이다.

세븐일레븐 관계자는 “최근 국내 캠핑인구가 크게 증가하고 있고, 그중 차량을 이용한 차박 캠핑이 새로운 캠핑 트렌드로 자리잡고 있다”며 “이번에 선보인 캠핑카들은 차박 캠핑족의 니즈를 100% 만족시킬 수 있는 인기모델들로 편리하면서도 합리적인 가격에 만나볼 수 있다”고 말했다.

