법무부, '라임 술 접대' 검사 3명 모두 징계 방침

[아시아경제 배경환 기자] 법무부가 김봉현 전 스타모빌리티 회장으로부터 술 접대를 받았다는 의혹이 제기된 검사 3명에 대해 징계 절차를 진행한다.

26일 법무부 감찰관실은 라임 관련 술접대 의혹 사건 감찰 대상자 중 계속 감찰 진행 중이던 검사 1명에 대한 비위 혐의 여부를 확정해 금명간 후속 절차를 밟겠다고 밝혔다.

앞서 법무부는 김 전 스타모빌리티 회장의 술접대 사건에 연루된 검사 3명 중 2명의 징계 절차를 조속히 진행하겠다는 계획을 밝힌 바 있다. 이어 박범계 법무부 장관은 지난 19일 국회 대정부질문에서 "현재까지 감찰을 진행한 결과 3명의 검사 중 1명을 기소했고 나머지 2명에 대해 추가적인 감찰을 하고 있다"며 "3명 중 기소를 포함해, 징계 혐의가 드러난 2명의 검사에 대해 징계 절차에 착수하려 한다"고 밝혔다.

법무부는 나머지 한 명의 혐의에 관해서도 추가 확인 작업을 진행하던 상황에서 최근 해당 검사가 당시 술자리에 자신도 있었다는 취지로 진술서를 낸 것으로 전해졌다.

한편 법무부 감찰관실은 조만간 이들 검사 3명에 대한 징계 청구를 대검찰청에 요청할 방침이다.

