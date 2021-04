[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장은 26일 하천정화활동추진단 협약을 체결했다.

하천정화활동추진단은 '재향군인회'와 '한국자유총연맹'이 5~12월(혹한기 제외) 동안 홍제천, 불광천을 중심으로 정화활동을 전개한다.

유동균 마포구청장은 "깨끗한 자연과 함께하는 친환경 지역 및 수질개선을 하기 위해서 구민과 함께 적극 노력해 나가겠다"고 말했다.

