서울시교육청, 5개 대학과 사립유치원 영양교사 인력풀 꾸린다

국민대·서울여대·성신여대·이화여대·한양대와 업무협약



[아시아경제 한진주 기자] 서울시교육청이 사립유치원 급식 운영에 필요한 영양교사 인력 풀 구축을 위해 서울 소재 5개 대학들과 손을 잡았다.

27일 서울시교육청은 국민대학교, 서울여자대학교, 성신여자대학교, 이화여자대학교, 한양대학교와 업무협약을 체결하고 영양교사 자격을 갖춘 학생들에게 조기 취업 기회를 제공하기로 했다.

학교급식법이 개정되면서 1월부터 원아 100명 이상인 사립유치원도 법 적용을 받아 급식을 제공하기 위해 영양교사 1명을 채용해야 한다. 이에 서울시교육청은 대학들과 협력해 인력난을 해소하고 사립유치원들이 검증된 영양교사를 채용할 수 인력풀을 구축·운영할 계획이다.

서울시교육청과 5개 대학들은 ▲영양교사를 쉽게 채용할 수 있는 시스템 운영 ▲유치원 행정업무 경감과 효율성 증대 ▲영양교사 자격을 지닌 학생들의 취업 지원을 추진키로 했다. 구직을 원하는 영양교사 풀을 확보해 교육청이 채용 서류를 확인·검증 등을 거쳐 사립유치원에 안내하는 방식이다.

조희연 서울시교육감은 "이번 MOU 체결을 통하여 사립유치원의 급식이 향상되고 유치원 안심 급식 정책이 조기에 정착될 것으로 기대한다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr