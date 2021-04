학교 밖 청소년 ‘공부비’는 이걸로 … 건보공단 부경본부, 박형준 부산시장에 4250만원 전달

2019년부터 자립 지원 통한 공공기관 사회적책임경영 실천

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 학교 밖 청소년의 학원비와 취업자격증은 이 돈으로….

국민건강보험공단 부산경남지역본부(본부장 장수목)는 26일 부산시청을 찾아 박형준 부산시장에게 ‘학교 밖 청소년 꿈드림’ 사업을 위한 사회공헌기금 4250만원을 전달했다.

이 사회공헌기금은 부산시 관내 학교 밖 청소년들이 자립하는 데 도움이 될 수 있는 취업 관련 자격증 취득비, 검정고시 학원비 등을 지원하는 데 쓰일 예정이다.

기증식을 마친 장수목 본부장은 “복지 사각지대에 있는 학교 밖 청소년들이 이번 사업 후원을 통해 건강한 사회구성원으로 성장하는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 공공기관으로서의 사회적 책임을 다하겠다”고 말했다.

부경본부는 2019년부터 학교 밖 청소년을 위한 교육비 지원, 코로나예방물품 지원, 사랑의 반려식물 기르기 사업 등을 계속해오고 있다.

