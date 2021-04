1~2학년 대상 현장실습, 커뮤니티 특강 등 22주간 진행

[아시아경제 한진주 기자] 덕성여자대학교가 학생들의 사회 진출을 돕기 위해 연말까지 비대면으로 '2021 커리어 플랫폼 프로그램’을 진행한다.

이번 프로그램은 단계별 맞춤형 진로 교육을 통해 학생들의 장점과 특성에 맞는 진로 방향을 설정하고 체계적으로 사회 진출을 준비하도록 돕기 위해 마련됐다. 오는 27일부터 12월30일까지 22주차에 걸쳐 진행된다.

‘2021 커리어 플랫폼 프로그램’은 저학년 맞춤형 진로 프로그램으로 현장실습과 커뮤니티 특강으로 구성했다. 진로 방향성 설정과 커리어 로드맵 작성법, 직무이해와 핵심 직무역량 강화, 공기업, 대기업, 공무원, 일반기업 특강, 나의 전공 찾기, 비전·미션 수립, 자기관리를 통한 성공적인 대학생활이다. 덕성여대 1~2학년 재학생이라면 누구나 프로그램에 참여할 수 있다.

