[아시아경제 조인경 기자] 현대홈쇼핑이 오는 28일 T커머스 채널 현대홈쇼핑플러스샵의 개국 6주년을 맞아 '원데이 더블 적립 이벤트'를 진행한다고 26일 밝혔다.

이날 방송에서 판매되는 상품을 구매한 후 현대홈쇼핑 공식 온라인몰인 '현대H몰' 마이페이지에서 '리워드' 신청을 하는 고객에게는 구매금액의 20%(최대 20만점)를 현대백화점그룹 통합 멤버십인 H포인트로 적립해 준다.

방송에서는 LG전자 '휘센 에어컨K(20형·249만9000원)', 한국금거래센터 '18K 하트체인 컬렉션 주얼리 세트(69만9000원)', 벤소닉 '레트로 샌드위치·와플 메이커(9만9000원)' 등 대형가전·주얼리·의류·리빙 등 20여개 상품이 순차적으로 판매될 예정이다.

