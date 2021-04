해당 중·고생, 교직원 등 1,153명 검사 계획

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 전남 목포에 소재한 A고교 학생 1명이 26일 코로나19 양성판정을 받았다.

목포시보건소에 따르면, 해당 학교 학생 및 교직원 등 1,153명을 대상으로 현재 전수 검사를 실시하고 있다고 말했다.

한편, 해당 학생 동선이 학교를 비롯해 스터디카페, PC방, 어학원, 통학버스 등 다수의 이용객들이 접촉하는 곳이라는 점에서 추가 감염 우려가 되고 있다.

