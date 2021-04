▲김혜련(산업부 대변인실 주무관)씨 시모상=김영애(별세), 빈소 세종 은하수 장례식장 2층 5호실, 발인 28일 오전 8시30분, 장지 세종 은하수 공원, 연락처 김혜련(010-2310-6808)

