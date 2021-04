화순군, 내달부터 ‘한부모가족 아동양육비’ 지원 확대

[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)은 내달 1일부터 개정된 한부모가족지원법 시행에 따라 ‘한부모가족 아동양육비’ 지원 대상이 확대된다고 26일 밝혔다.

그동안 생계급여를 지원받는 한부모가족은 아동양육비를 지원받지 못했으나 이번 개정 법률 시행에 따라 생계급여를 받더라도 자녀 1인당 월 10만원의 아동양육비를 지원 받을 수 있게 됐다.

만 18세 미만 자녀를 둔 만 25~34세의 ‘청년’ 한부모가족에는 자녀 나이에 따라 월 5~10만 원의 추가 아동양육비가 지원되며 개정 전 만 5세 이하 자녀를 둔 25세 이상 ‘미혼’ 한부모가족에서 대상이 확대됐다.

지난 20일을 기준으로 중위소득 52% 이하인 법정 한부모가족은 별도의 신청 없이 지원되며 아직 한부모가족 신청을 하지 않은 가구는 읍·면 행정복지센터에 방문하거나 복지로 사이트를 통해 신청할 수 있다.

군은 정부지원금과는 별개로 생계급여를 수급하는 한부모가족에 5만원, 저소득 한부모가족에는 10만원의 ‘한부모가족 생활지원금’을 추가로 지원하고 있다.

또 중고생 자녀 학용품비, 대입 자녀 학자금 지원 등 다양한 방법으로 한부모가족의 자립을 돕고 있다.

군 관계자는 “생계와 양육을 동시에 책임져야 하는 한부모가족의 어려움을 조금이나마 덜어드리기 위해 앞으로도 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김지운 기자 rosaria0704@asiae.co.kr