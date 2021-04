'Fight For You'

'유다 그리고 블랙 메시아'의 주제가 'Fight For You'가 25일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 유니온 스테이션과 할리우드 돌비극장에서 열린 제93회 아카데미 시상식에서 '트라이얼 오브 더 시카고 7'의 'Hear My Voice', '유로비전 송 콘테스트 - 파이어 사가 스토리'의 'Husavik', '자기 앞의 생'의 'Io S', '원 나이트 인 마이애미'의 'Speak Now'을 제치고 주제가상을 수상했다.

