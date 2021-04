경남도 서부청사, “그린뉴딜로 세 마리 토끼 잡는다”

태양광 발전으로 온실가스 감축·청사공간 활용 등 다중 효과 기대

연간 560mwh 규모 발전으로 전기요금 최대 8800만원 절감

연간 온실가스 배출 260.56t 감축효과로 기후변화 대응에 일조

기존 청사시설 내 설치로 공간 활용도 제고

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경상남도는 도의 역점시책인 ‘그린뉴딜’의 일환으로 태양광 발전설비 구축사업을 2021년부터 2023년까지 3년간, 총 사업비 7억5000만원을 투입해 시행한다고 밝혔다.

보건환경연구원 실험동 옥상, 동편주차장 및 서편주차장 등 3개소에 대해 총 334.31㎾ 용량의 태양광 발전설비 설치를 목표로 한다.

첫해인 2021년에는 보건환경연구원 실험동 옥상에 50㎾, 2022년에는 동편주차장에 126.36㎾, 2023년에는 서편주차장에 157.95㎾ 용량의 태양광 발전설비를 설치할 예정이다.

기존 설치돼 있는 102.36㎾의 태양광 발전설비를 포함하면 이 사업이 완료되면 총 436.67㎾ 용량의 태양광 발전설비를 갖추게 돼 연간 560mwh 규모의 전기를 생산해 최대 8800만원 정도의 요금을 절감할 수 있다.

아울러 연간 온실가스 배출량도 260.56t 감축해 기후변화 대응에도 기여할 수 있다.

더욱이 태양광 발전설비 설치를 위해 별도의 공간을 확보하는 대신 실험동 옥상과 동·서편 주차장 등 기존 청사시설을 활용함으로써 공간 활용도를 제고하는 등 여러 가지 면에서 긍정적 효과가 기대된다.

특히 이 사업은 산업통상자원부의 ’신재생에너지 지역지원사업‘에 선정돼 사업비의 45%가 국비로 지원됨으로써 도의 재정운용 효율을 높일 수 있다.

이인숙 도 서부균형발전국장은 “서부청사 태양광 발전설비 구축사업을 성공적으로 추진해 서부경남의 ’그린뉴딜‘을 선도하는 경남도 서부권 대표 청사의 역할을 다하겠다”고 밝혔다.

