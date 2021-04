[아시아경제 박지환 기자] 대성산업 대성산업 128820 | 코스피 증권정보 현재가 4,750 전일대비 10 등락률 +0.21% 거래량 46,528 전일가 4,740 2021.04.26 10:39 장중(20분지연) 관련기사 대성산업, 지난해 영업이익 39억원…흑자전환“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정대성산업, 265억원 규모 디에스파워 주식 취득 결정 close 은 대구시 동구 신천동에 있는 하이웨이주유소 토지 및 건물을 282억원에 에이치앤에스트러스트에 처분키로 했다고 26일 공시했다. 회사 측은 투자재원 확보를 위한 목적이라고 밝혔다.

