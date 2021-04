[아시아경제 송화정 기자] 하나금융지주 하나금융지주 086790 | 코스피 증권정보 현재가 43,550 전일대비 650 등락률 +1.52% 거래량 775,453 전일가 42,900 2021.04.26 10:37 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"하나금융지주, 1Q 이익 시장 기대치 상회…목표가↑"[e공시 눈에 띄네]코스피-23일외국인, 4주만에 '팔자' 전환…삼성전자 7385억 순매도 close 가 올해 1분기 호실적에 강세다. 장중 52주 신고가를 경신했다.

26일 오전 10시7분 기준 하나금융지주는 전일 대비 750원(1.75%) 오른 4만3650원에 거래됐다. 이날 장중 4만4200원까지 올라 52주 신고가를 기록했다.

하나금융지주의 1분기 지배주주순이익은 8344억원으로 전년 동기 대비 27% 증가했다. 이는 시장전망치(컨센서스)를 16.8% 상회한 수치다. 은경완 메리츠증권 연구원은 "약 900억원의 세전 일회성 비용을 감안하면 경상적으로는 9000억원이 넘는 호실적을 달성했다"면서 "은행 순이자마진(NIM)은 시중은행 중 가장 큰 폭의 개선을 보였다"고 분석했다. 은 연구원은 "업계 최고 자본비율 확보로 향후 인수합병(M&A), 주주환원정책 등에 우위를 점할 수 있음은 물론 추가적인 밸류에이션 확장도 가능해 보인다"고 덧붙였다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr