[아시아경제 임혜선 기자] 한국맥도날드의 사이드 메뉴 ‘맥윙’이 돌아왔다.

맥도날드는 26일부터 여름 특별 한정 메뉴로 9월 초까지 맥윙을 판매한다고 밝혔다. 맥윙은 매번 출시 때마다 완판 행진을 이어가며 고객들의 큰 사랑을 받아 왔다. 특히 지난 2019년 여름에는 출시 일주일 만에 조기 완판돼 물량을 긴급 공수하는 이례적인 사태를 기록하기도 했다.

맥윙은 2조각 2700원, 4조각 5300원, 8조각 1만500원에 판매된다. 소스는 스위트 칠리, 스위트 앤 사워, 케이준 소스 등을 무료 제공한다.

