LG전자, 4K 해상도 'LG 울트라기어' 게이밍 모니터 출시

120Hz까지 지원

[아시아경제 차민영 기자] LG전자가 다음달 3일 'LG 울트라기어' 게이밍 모니터 신제품을 국내 시장에 선보인다고 26일 밝혔다.

LG전자의 신제품 27GP950는 고사양 게임 환경에 최적화된 성능을 탑재했다. 특히 4K 해상도에 120Hz까지 지원하는 HDMI 2.1 단자를 적용해 PC는 물론 엑스박스 시리즈X, 플레이스테이션5 등 최신 콘솔 게임기에서도 4K 해상도의 고주사율 게임을 즐길 수 있도록 지원한다.

이 제품은 4K IPS 패널에 1미리세컨드(ms) 응답속도를 구현했다. 디스플레이 단자로 연결해 초당 최대 160장의 화면을 보여주는 160헤르츠(Hz) 고주사율을 더해 이 제품으로 게임을 즐기는 고객이 최적의 몰입감을 느낄 수 있다.

이 제품은 나노미터(nm) 단위 미세 입자를 백라이트에 적용한 나노 IPS 디스플레이를 탑재해 정확하고 풍부한 색을 표현한다. 디지털 영화협회(DCI)의 표준 색 영역 DCI-P3도 98% 충족한다.

엔비디아 지싱크 호환, AMD 라데온 프리싱크 프리미엄 프로 등 그래픽 호환 기능을 갖췄다. 외부 기기의 그래픽 카드 신호와 모니터 화면의 주사율을 일치시켜 화면 끊김을 최소화했다. 출하가는 109만원이다.

김선형 LG전자 한국영업본부 HE마케팅담당은 "코로나19 영향으로 게이밍 모니터 수요가 늘고 있다"며 "강력한 성능에 편의기능까지 더한 LG 울트라기어 신제품으로 비대면 수요 시장을 공략할 것"이라고 강조했다.

