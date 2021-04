[클릭 e종목]현대건설, 해외 매출 성장에 힘입어 분기별 실적 개선

[아시아경제 이선애 기자] 케이프투자증권은 26일 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 49,800 전일대비 800 등락률 +1.63% 거래량 1,301,554 전일가 49,000 2021.04.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 현대건설, 1분기 당기순이익 1944억원…흑자 전환오세훈·3기 신도시로 깨어난 건설株…신고가 랠리현대건설, 감염·침수·화재 등 ‘사전 감지 안전 IoT 시스템’ 개발 close 에 대해 투자의견 매수와 목표주가 5만8000원을 유지한다고 밝혔다. 최근 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 49,800 전일대비 800 등락률 +1.63% 거래량 1,301,554 전일가 49,000 2021.04.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 현대건설, 1분기 당기순이익 1944억원…흑자 전환오세훈·3기 신도시로 깨어난 건설株…신고가 랠리현대건설, 감염·침수·화재 등 ‘사전 감지 안전 IoT 시스템’ 개발 close 의 주가는 15%가량 상승했다. 이는 서울시장 보궐선거 이후 민간주도 공급 증가 기대감이 반영된 데 따른 것으로 풀이된다.

김미송 케이프투자증권 연구원은 "향후 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 49,800 전일대비 800 등락률 +1.63% 거래량 1,301,554 전일가 49,000 2021.04.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 현대건설, 1분기 당기순이익 1944억원…흑자 전환오세훈·3기 신도시로 깨어난 건설株…신고가 랠리현대건설, 감염·침수·화재 등 ‘사전 감지 안전 IoT 시스템’ 개발 close 의 주가는 해외 현장에서 매출이 본격 반영되고 국내에서는 디에이치 브랜드력으로 서울 주요 지역에서 주택 신규 수주 기대감이 반영될 전망"이라며 "엔지니어링 기업공개(IPO)도 불확실성 행소 측면에서 긍정적이라고 판단한다"고 전했따.

IPO는 조건 검토 단계로 주관사 선정 이후 진행 상황이 소통될 예정이다. 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 49,800 전일대비 800 등락률 +1.63% 거래량 1,301,554 전일가 49,000 2021.04.23 15:30 장중(20분지연) 관련기사 현대건설, 1분기 당기순이익 1944억원…흑자 전환오세훈·3기 신도시로 깨어난 건설株…신고가 랠리현대건설, 감염·침수·화재 등 ‘사전 감지 안전 IoT 시스템’ 개발 close 이 엔지니어링 최대주주로 38.6%를 차지한다.

한편 코로나19 영향으로 착공 지연된 해외 매출이 본격화되면서 분기별 영업이익은 개선될 전망이다. 주택은 1분기에 8241세대를 분양했다. 건설은 6941세대 공급이 이뤄졌다.

