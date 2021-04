속보[아시아경제 김수환 기자] 비트코인 가격이 다시 빠르게 하락하고 있다.

한국시간 기준 25일 오후 11시30분 5만달러를 회복한 비트코인이 밤사이 다시 하락세로 접어들면서 26일 오전 7시 기준 3.8%가량 하락한 4만8113달러를 기록했다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr