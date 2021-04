외국인·법인 경기도서 토지거래하려면 허가받아야…내년 4월까지

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 수원시 등 도내 23개 시 전역을 외국인ㆍ법인 '토지거래허가구역'으로 재지정했다.

경기도는 최근 도시계획위원회의를 열고 이달 30일 만료되는 23개 시 전역 5249.11㎢를 외국인ㆍ법인 토지거래허가구역으로 내년 4월30일까지 1년간 재지정한다고 26일 밝혔다.

이번 재지정에 따라 토지거래허가구역 내에서 외국인과 법인이 주택이 포함된 토지를 취득할 경우 관할 시장의 허가를 받아야 한다. 이를 위반하면 2년 이하의 징역 또는 계약 체결 당시 개별공시지가의 30%에 해당하는 금액 이하의 벌금이 부과된다.

구체적인 허가 대상은 주택이 포함된 토지 거래에 한해 주거지역 18㎡, 상업지역 20㎡를 초과하는 토지 등이다. 현재 법령상 기준면적은 도시지역 내 주거지역의 경우 180㎡ 초과, 상업지역 200㎡ 초과 등이다. 부동산 거래신고 등에 관한 법률 시행령에서 면적 기준을 최하 10%까지 줄이거나 300%까지 높일 수 있도록 하는데, 제도의 실효성을 확보하고자 이를 가장 낮은 수준으로 적용했다.

도는 이번 재지정에 대해 초기 허가구역 지정으로 주택 거래량이 감소하는 등 시장 진정 효과가 나타났지만 가격 상승세가 지속되고 있어 투기 가능성이 사라졌다고 보기 어렵다는 판단에 따라 이같이 결정했다고 설명했다.

도에 따르면 토지거래허가구역 지정 전 5개월(지난해 6~10월)에서 지정 후 5개월(지난해 11월~올해 3월) 사이 도내 외국인 주택 취득량은 1866건에서 859건으로 줄었다.법인 주택취득량도 6362건에서 592건으로 감소했다. 다만 도내 매매가격 변동률은 지난해 3월 1.31%, 지난해 10월 0.41%, 올해 3월 1.28% 등 상승세를 유지하고 있다.

홍지선 도 도시주택실장은 "이번 재지정 조치로 실수요자에게만 취득이 허용되고, 허가받은 목적대로 이용할 의무가 발생해 외국인과 법인의 투기수요 차단 효과가 있을 것으로 기대한다"고 전했다.

한편, 이번 허가구역 대상에서 제외된 도내 8개 시ㆍ군은 최초 지정과 마찬가지로 외국인ㆍ법인의 부동산 거래량이 적은 곳이다. 해당 지역은 연천군, 포천시, 동두천시, 가평군, 양평군, 여주시, 이천시, 안성시 등이다.

